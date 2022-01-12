Vah Bodrum! 131 evi su bastı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bodrum'da pazar günü başlayan yağmur, 3 gün boyunca etkili oldu. Kent merkezinde metrekareye 150, Turgutreis ve Yalıkavak bölgesine ise 160 kilogram yağış düştü.
Özellikle İslamhaneleri, Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular, Sazköy, Dereköy, Koyunbaba ve Peksimet mahallelerinde su baskınları yaşandı. İlçede toplam 131 ev ve iş yerini su bastı, mandalina ve peyzaj bahçeleri su altında kaldı. Evleri hasar gören 7 aile belediye tarafından otele yerleştirildi.
SU TAHLİYESİ YAPILDI, EVLER VE İŞ YERLERİ TEMİZLENDİ
Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile yollarda toprak kaymalarından kaynaklanan taş ve çamur kalıntılarını temizledi. Su taşkınında ev ve iş yerlerindeki yağmur suları, belediye iş makineleri, vidanjörler ve dalgıç pompalar ile boşaltıldı. Sazköy ve Pınarlıbelen mahallelerinde tıkanan köprü açılarak yol temizlendi. Çiftliklerde mahsur kalan büyükbaş hayvanlar ekiplerce kurtarıldı. Çöp ve ağaç dallarıyla tıkanan mazgallar açıldı.