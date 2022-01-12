Erzurum'da minibüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Tortum ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza dün saat 17.55 sıralarında Tortum ilçesi Uzunkavak mahallesi Zapzap mevkiisinde meydana geldi. 25 D 0189 plakalı araç şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişi kişi yaralandı.
1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılardan Uzundere Hastanesi'ne sevk edilen Mihriban Çelik (40) hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Yusuf Güven (6), Fatma Yıldız (40), Ayşe Çelik (17), Orhan Yıldız (58), Gülseher Çelik (52), Kübra Çelik (19) olay yerine gelen ambulanslarla Uzundere ve Erzurum'da ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.