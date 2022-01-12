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    • Yaşam
    • 12.01.2022 17:35
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    • 12.01.2022 17:44
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    Erzurum'da minibüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... Erzurum'un Tortum ilçesinde bir minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sebebiyle 1 kişi ölürken 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. İşte detaylar...

    Erzurum’da minibüs şarampole devrildi!

    Erzurum'un Tortum ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

    Alınan bilgilere göre kaza dün saat 17.55 sıralarında Tortum ilçesi Uzunkavak mahallesi Zapzap mevkiisinde meydana geldi. 25 D 0189 plakalı araç şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişi kişi yaralandı.

    1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Yaralılardan Uzundere Hastanesi'ne sevk edilen Mihriban Çelik (40) hastanede hayatını kaybetti.

    Kazada yaralanan Yusuf Güven (6), Fatma Yıldız (40), Ayşe Çelik (17), Orhan Yıldız (58), Gülseher Çelik (52), Kübra Çelik (19) olay yerine gelen ambulanslarla Uzundere ve Erzurum'da ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.
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        Haberler Yaşam Erzurum'da minibüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
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