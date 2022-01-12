Sabiha Gökçen'den uçacaklar dikkat! Seferlerde azaltma yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

SEFERLERDE YÜZDE 15 AZALTMA

Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.