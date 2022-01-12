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    • Yaşam
    • 12.01.2022 07:09
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    • 12.01.2022 07:09
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    Sedefnur Çağlar'ın polis arkadaşı tutuklandı!

    Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, geçen pazar sabahı, erkek arkadaşının oturduğu 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağıya düştü. Sedefnur Çağlar'ın erkek arkadaşı A.A. tutuklanırken, diğer polis memuru O.Ç. ile kız arkadaşı E.Ş. ise serbest kaldı.

    Sedefnur’un şüpheli ölümünde flaş gelişme!

    Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, geçen pazar sabahı, erkek arkadaşının oturduğu 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağıya düştü.

    Genç kız, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturan Sedefnur'un Özel Harekât Polisi erkek arkadaşı A.B. ile onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş.'yi gözaltına aldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, soruşturma tamamlanana kadar açığa alınan 2 polis memuru ile E.Ş., önceki gün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Sedefnur Çağlar'ın erkek arkadaşı A.A. tutuklanırken, diğer polis memuru O.Ç. ile kız arkadaşı E.Ş. ise serbest kaldı.

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    Haberler Yaşam Sedefnur Çağlar'ın polis arkadaşı tutuklandı!
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