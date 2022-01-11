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    • Yaşam
    • 12.01.2022 06:22
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    • 12.01.2022 06:22
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    Adana'da panelvanın çarptığı yaya öldü

    Son dakika haberi! Adana’da ekmek dağıtımına çıkan sürücü kullandığı panelvan ile karşı karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptı. Kazada yaya olan şahıs hayatını kaybetti.

    İHA
    Adana’da korkunç son!

    Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Üçok Damgalı Höyüğü Yolu meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü ekmek dağıtımına çıktığı 34 FY 8247 plakalı panelvan ile karşıdan karşıya geçmekte olan Nihat Sepki (56)'ye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Sepki yolun sol tarafına savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihat Sepki'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


    Kazayı yapan sürücü ise polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sepki'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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