Kira tespit davası şartları nelerdir? Kira tespit davası nedir, kimler açabilir? Kira tespit davası açma süresi ne kadar?

Kira tespit davası kira bedelinin yeniden belirlenmesi üzerine açılan bir dava olarak ön plana çıkıyor. Hem kiracı hem de kiraya veren tarafından karşılıklı olarak mahkemeye dilekçe üzerinden müracaatta bulunulur. Özellikle ilgili sözleşme devam ettiği süre kapsamında ne zaman istenirse bu dava her iki taraf kapsamında da açılabilir. Bu doğrultuda kira tespit bedelinin yenilen ve doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda, görevli olan mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Eğer başvuru üzerinden bu konu hakkında dava açılacak ise, ilgili taraflar sulh hukuk mahkemesi üzerinden dilekçe vermelidir.

DAVA NE KADAR SÜRER?

Öncelikle kiraya veren kişi ya da kiracı, karşı tarafa davanın açılması için öngörülen süre içerisinde yazılı olarak bildirim yapması gerekmektedir. Bu doğrultuda dava açma süresi bir kira yılı adına uzatılmış sayılır. Burada yer alan ve kastedilen durum bize, tahliye davası açılmaz süresinin 1 ay kadar olmasıdır. Yani ilgili mahkeme kapsamında bu dava için ele alınan süreç, 1 aylık bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde kiraya veren ya da kiracı adına gerekli karar çıkar ve yürürlüğe konur. Eğer kiracı adına olumlu yanıt çıkar ise kiracının arzu ettiği kira bedeli kabul edilir. Ancak kiraya veren adına olumlu bir durum ortaya çıkar ise, o vakit kiracı 1 ay içerisinde çıkmalıdır ya da kira bedelini ödemek zorundadır.

KİMLER AÇABİLİR?

Bu konuda merak edilen sorular içerisinde kira tespit davasını kimler açabileceği geliyor. Sulh Hukuk Mahkemesi üzerinden her iki tarafta kira tespit davasını açma hakkına sahiptir. Yani bu taraflar kiraya veren kişi ya da kişiler ile beraber, aynı zamanda kiracı olarak öne çıkıyor. Belirli bir süreç kapsamında sulh hukuk mahkemesi herhangi bir taraf için kesin sonucu açıklar.