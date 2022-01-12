Kira tespit davası şartları nelerdir? Kira tespit davası nedir, kimler açabilir? Kira tespit davası açma süresi ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Değerindeki diğer evlere göre daha az kira ödendiğini düşünen ev sahipleri bu davayı açarak kira miktarını yükseltmek istiyot ve konuya dair tüm bilgileri detaylıca araştırıyor. İşte merak edilenler...
KİRA TESPİT DAVASI NEDİR?
Kiracı ya da kiraya veren tarafından açılan, kira bedelinin tekrar belirlenmesi üzerine talep edilen dava kira tespit davasıdır. Yani hem kiracı hem de kiraya veren bu davayı açma hakkına sahiptir.
Böylece gerekli koşullar ve kriterler Mahkeme nezdinde incelenir. Yapılan inceleme ile beraber kanun kapsamında haklı olan taraf için kira bedeli yeniden belirlenir. Bu konuda kira bedelinin tekrar belirlenmesi adına açılan bu dava için, herhangi bir şekilde süre koşulu bulunmamaktadır.
KİRA TESPİT DAVASI NE ZAMAN, NASIL AÇILIR?
Kira tespit davasının açılması konusunda herhangi bir süre aralığı bulunmaz. Özellikle Türk Borçlar Kanunu 345/1. maddesi kapsamında bakıldı vakit, dava herhangi bir zaman dilimi içerisinde açılabilir. Burada önemli olan kiracı ya da kiraya veren kişinin mahkemeye sundu istek ve delillerdir. Bu bağlamda gerekli koşullar kriterler tamamlandığı vakit, kira tespit davası her zaman açılabilir. Günümüzde özellikle yaşanabilen kira bedelleri üzerinden sorunlar ile en sık açılan davalar arasında yer alıyor.