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    • Yaşam
    • 12.01.2022 17:38
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    • 12.01.2022 17:50
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    Merhum futbolcu Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım: "Daha şampiyon olacaktık güzel insan"

    Denizli’den aile ziyareti için geçtiğimiz yıl Konya’ya giden Gökçen Toptaş ve Havva Toptaş çifti, trafik ışıklarında beklediği sırada fark ettiği Konyasporlu Ahmet Çalık ile konuşarak o anları görüntülemişti. Çalık’ın dün gelen vefat haberinin ardından sosyal medyada paylaşılan samimi görüntü binlerce beğeni aldı. İşte o anlar...

    Daha şampiyon olacaktık güzel insan

    Denizli'de yaşayan Gökçen Toptaş ve Havva Toptaş çifti, geçtiğimiz yıl Konya'da yaşayan ailelerini ziyaret etmişti.


    Konya'da babaları İbrahim Demirel'in yanına giden çift, ardından otomobil ile gezmeye başladıktan sonra ışıklarda durdukları sırada Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ı fark etti.



    Camı indirerek Çalık'a seslenen aile, bir süre muhabbet ettikten sonra yetenekli futbolcuya başarılar dileyerek yollarına devam etti.



    "DAHA ŞAMPİYON OLACAKTIN, MEKANIN CENNET OLSUN"
    Ekim 2020'de çekilen görüntülerin ardından trafik kazasında Çalık'ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile, sosyal medyada o anları, 'Daha şampiyon olacaktık güzel insan. Sen Konyalı olmuştun, bizler de seni çok sevmiştik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun' başlığıyla paylaşarak duygusal anlara neden oldu.

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        Haberler Yaşam Merhum futbolcu Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım: "Daha şampiyon olacaktık güzel insan"
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