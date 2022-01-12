Merhum futbolcu Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım: "Daha şampiyon olacaktık güzel insan"





"DAHA ŞAMPİYON OLACAKTIN, MEKANIN CENNET OLSUN"

Ekim 2020'de çekilen görüntülerin ardından trafik kazasında Çalık'ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile, sosyal medyada o anları, 'Daha şampiyon olacaktık güzel insan. Sen Konyalı olmuştun, bizler de seni çok sevmiştik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun' başlığıyla paylaşarak duygusal anlara neden oldu.