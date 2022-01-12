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    • Yaşam
    • 12.01.2022 10:16
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    • 12.01.2022 10:16
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    Kışın Doğu'nun korkulu rüyası: Kar şelalesi! İşte böyle görüntülendi

    Doğu Anadolu'da kışın sıklıkla görülen ve yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren tipinin oluşturduğu "kar şelalesi" kameraya yansıdı. Yüksek rakımlı noklarlarda tipi şeklinde yağan karın tepe ve yamaçlardan akmasına "kar şelalesi" adı veriliyor.

    AA
    ’Kar şelalesi’ işte böyle görüntülendi

    Doğu Anadolu'da kışın sıklıkla görülen ve yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren tipinin oluşturduğu "kar şelalesi" kameraya yansıdı.

    Türkiye'de kışın en sert geçtiği bölge olan ve şu sıralar yüksek kesimleri kar yağışından tamamen beyaza bürünen Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

    Özellikle 2 bin metre rakımın üstündeki bölgelerde rüzgarın etkisiyle neredeyse kış boyunca etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

    Iğdır'ın Aras Dağları'ndaki yüksek kesimli noktalarda oluşan tipi sırasında tepelerden rüzgarla düşen küçük kar parçacıklarının düşük rakıma doğru akması adeta şelaleyi anımsattı.

    Özellikle köy ve şehirler arası yollarda sürücüler ile vatandaşların "korkulu rüyası" tipinin beraberinde getirdiği karların tepe ve yamaçlardan akması Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

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    Haberler Yaşam Kışın Doğu'nun korkulu rüyası: Kar şelalesi! İşte böyle görüntülendi
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