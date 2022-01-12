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    • Yaşam
    • 12.01.2022 09:31
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    • 12.01.2022 10:00
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    İstanbul'da fırtına! Şiddetli rüzgar nedeniyle Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği devrildi

    İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'nde ağaç ve aydınlatma direği devrildi. Evlerinden çıkanlar yolu kullanamayınca bahçelerinden yolun karşısına geçti.

    DHA
    İstanbul’da fırtına korku dolu anlar yaşattı

    Olay sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Güneşli sokakta meydana geldi.

    Etkili rüzgar nedeniyle sokakta yan yana olan ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi.

    Devrilen ağaç ve direk nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler önce elektriği kesti. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı kesti.

        Direk ve ağacın kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

            Çalışmalar devam ederken, yolun karşısına geçmek isteyenler binaların bahçelerini kullandı.

            Halil Yılmaz, "Rüzgardan, fırtınadan devrilmiş. Allah'tan o sırada vatandaş ya da araba geçmiyormuş.

            Ağaç ile direk yan yanaydı. İkisi de devrildi." diye konuştu.
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            Haberler Yaşam İstanbul'da fırtına! Şiddetli rüzgar nedeniyle Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği devrildi
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