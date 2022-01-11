Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli kavga

Olay, Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle önce sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışma sonrası taraflardan biri elindeki pompalı tüfekle cadde üzerinde bulunan markete girdi. Market sahibi de hemen iş yerinin kepenklerini kapattı.