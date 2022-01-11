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    • Yaşam
    • 11.01.2022 08:35
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    • 11.01.2022 08:35
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    İstanbul'da kaçakçılara operasyon! Çok sayıda gümrük kaçağı cinsel malzeme ele geçirildi

    Son dakika haberine göre İstanbul'da emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı cinsel malzeme ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

    İstanbul’da kaçakçılara operasyon! Hepsi ele geçirildi

    Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemeler ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemelerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    İki ilçedeki 1 imalathane, 2 depo ve 1 kargo firmasında yapılan operasyonda, 404 bin 456 cinsel performans artırıcı ilaç (macun, çikolata, damla ve stick jel), 1500 kilogram cinsel performans artırıcı macun, 5 dolum makinesi, 1 ambalaj makinesi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

    Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da kaçakçılara operasyon! Çok sayıda gümrük kaçağı cinsel malzeme ele geçirildi
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