HAVA DURUMU | AKOM'dan İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı! Yarın sabah başlıyor...

AKOM'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da çarşamba gününden itibaren etkisini sürdürecek olan kar yağışı öncesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.





KAR YAĞIŞI ÇARŞAMBA SABAH BAŞLIYOR

Çarşamba (Yarın) sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) karla karışık yağmur (sulukar) şeklin görülmesi beklenen yağışların, öğle saatleri itibari ile kar şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Yağışın 36 saat boyunca süreceği bildirildi.

Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Perşembe akşam saatlerinde kadar bölgemiz üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği beraberinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin edilmektedir.