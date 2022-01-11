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    • Yaşam
    • 12.01.2022 05:20
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    • 12.01.2022 05:20
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    Edirne'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yollarda buzlanma ve trafik kazalarını beraberinde getirdi

    Edirne'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Gece geç saatlerde daha da şiddetli hale gelen kar yağışı yollarda buzlanmaya ve çok sayıda trafik kazalarına neden oldu.

    DHA
    Edirne’de kar yağışı etkisini arttırıyor

    Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte yollarda meydana gelen buzlanma sonucu çok sayıda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların şiddetli rüzgar nedeniyle brandaları parçalandı.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.



    Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi. Edirne - İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.



        VATANDAŞLAR SOĞUĞA ALDIRMADAN KAR TOPU OYNADI
        Uzun süredir kara hasret kalan kent sakinleri geç saatlerde olmasına rağmen kar topu oynadı. Gümrük kapıları yakınında bulunan işletmelerde çalışan vatandaşlar da kar keyfine ortak oldu.



        Meteoroloji Erken Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre kentte kar yağışının çarşamba gün boyu etkili olması bekleniyor. Edirne'de en düşük sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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        Haberler Yaşam Edirne'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yollarda buzlanma ve trafik kazalarını beraberinde getirdi
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