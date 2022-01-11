Edirne'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yollarda buzlanma ve trafik kazalarını beraberinde getirdi





Meteoroloji Erken Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre kentte kar yağışının çarşamba gün boyu etkili olması bekleniyor. Edirne'de en düşük sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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