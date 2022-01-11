Lastiği patlayan bir kişi yardımına gelen trafik polisinin aracını alarak kaçtı!

Ankara'da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı.
GPS'den yeri tespit edilen ekip aracının yanına giden polis ekiplerine ise şüpheli levye ile saldırdı. Saldırma sonucunda 1 polis memurunu hafif şekilde yaralanırken şüpheli aranıyor.
Olay, Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi otomobilinin lastiği patlak şekilde sağ şeritte bekledi. Durumu gören trafik polisleri yardım amacıyla durarak duba çekmeye başladı. Polislerin dubaları dizmeye devam ettiğini gören şüpheli ekip aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis, kaçırılan ekip aracının GPS cihazından Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne doğru gittiğini belirledi.