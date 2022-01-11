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    • Yaşam
    • 12.01.2022 05:08
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    • 12.01.2022 05:08
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    Lastiği patlayan bir kişi yardımına gelen trafik polisinin aracını alarak kaçtı!

    Ankara'da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi yardım etmeye gelen trafik polisinin aracını alarak kaçtı. Yeri GPS'den tespit edilen aracın yanına giden polis ekiplerine ise kaçan şüpheli levleyle saldırarak 1 polis memurunu hafif yaraladı. İşte haberin tüm detayları...

    İHA
    Ankara’da bir kişi polis aracını alarak kaçtı!

    Ankara'da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı.



    GPS'den yeri tespit edilen ekip aracının yanına giden polis ekiplerine ise şüpheli levye ile saldırdı. Saldırma sonucunda 1 polis memurunu hafif şekilde yaralanırken şüpheli aranıyor.



    Olay, Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi otomobilinin lastiği patlak şekilde sağ şeritte bekledi. Durumu gören trafik polisleri yardım amacıyla durarak duba çekmeye başladı. Polislerin dubaları dizmeye devam ettiğini gören şüpheli ekip aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis, kaçırılan ekip aracının GPS cihazından Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne doğru gittiğini belirledi.



        POLİS EKİPLERİNE LEVYE İLE SALDIRDI
        Şüpheli ise kaçırılan ekip aracıyla Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde beklemeye başladı. Polis ekip aracının bularak kontrol etmeye başladığı sırada şüpheli levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırma sonucunda 1 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Şüphelinin yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler ise şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor.

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