Lastiği patlayan bir kişi yardımına gelen trafik polisinin aracını alarak kaçtı!





POLİS EKİPLERİNE LEVYE İLE SALDIRDI

Şüpheli ise kaçırılan ekip aracıyla Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde beklemeye başladı. Polis ekip aracının bularak kontrol etmeye başladığı sırada şüpheli levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırma sonucunda 1 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Şüphelinin yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler ise şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor.

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