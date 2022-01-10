Her yıl birden fazla kişi hayatını kaybediyor! Rize'de dere yatağındaki binalar yıkılıyor

Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize'de geçen yıl 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde yaşanan, 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinin ardından riskli dere yatakları için harekete geçildi.
Kentte birçok noktada devam eden dere ıslah çalışmaları kapsamında, tehlike arz eden binaların yıkımı için çalışma başlatıldı.
İyidere ilçesinde de temmuz ayında yaşanan sel felaketi sonrası 11 derede ıslah çalışmasına gidildi. Fethiye Mahallesi Menderes Caddesi'nde dere üzerinde inşa edilen, selde hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı.