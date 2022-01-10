Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak sallamıştı! Suç makinesi için flaş karar

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Birçok suçtan tutuklanan Yılmaz'ın bu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adliyedeki kamera görüntülerini inceledi.
İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmedi, iddianın soyut bir iddiadan öteye gitmediği ortaya çıktı. Savcılık, 'kasten yaralama' suçundan başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçen yıl Kasım ayında tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın adliyeye getirildiği sırada orada bulunan kadın bir polisten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.