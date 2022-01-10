Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak sallamıştı! Suç makinesi için flaş karar

Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı. Kızı Senanur Damgacı da, "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı.

Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü" dedi.

Savcılık kamera görüntülerini inceledi. İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmediğini kaydederek, iddianın soyut olduğunu gözler önüne serdi. 'Kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.