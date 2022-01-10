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    • Yaşam
    • 10.01.2022 10:16
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    • 10.01.2022 10:16
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    Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak sallamıştı! Suç makinesi için flaş karar

    İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu iddiayla ilgili 'Kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

    Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak sallamıştı! Suç makinesi için flaş karar

    İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Birçok suçtan tutuklanan Yılmaz'ın bu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adliyedeki kamera görüntülerini inceledi.

    İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmedi, iddianın soyut bir iddiadan öteye gitmediği ortaya çıktı. Savcılık, 'kasten yaralama' suçundan başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

    İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçen yıl Kasım ayında tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın adliyeye getirildiği sırada orada bulunan kadın bir polisten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

        Türkiye'de geniş yankı bulan olayda saldırgan Emrah Yılmaz, evden çıkarak Ataşehir Ünalan'a gitmek için Maltepe Huzurevi durağından Kadıköy metrosuna bindiğini ve ekmek bıçağını biletmek için gazete kağıdına sararak yanına aldığını öne sürerek, "Cebimde bıçakla metroya bindim. Bostancı durağına geldiğimizde ismini bilmediğim, karşımda oturan bayanın maskesinin aşağıda olduğunu gördüm. Uyardım ama kapatmadı" diyerek tartıştıklarını söyledi.

        Karşısında oturan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Damgacı'nın kendisine tepki gösterdiğini iddia eden Yılmaz, küfür ederek eliNdeki bıçağı kadınlara savurdu. Anne Damgacı ise, "Sesini yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı.

        Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı. Kızı Senanur Damgacı da, "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı.

        Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü" dedi.

        Savcılık kamera görüntülerini inceledi. İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmediğini kaydederek, iddianın soyut olduğunu gözler önüne serdi. 'Kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
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        Haberler Yaşam Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak sallamıştı! Suç makinesi için flaş karar
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