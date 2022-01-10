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    Emine Avcu Berlin’deki Paralimpik Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı

    Emine Avcu engelleri aştı. Yüzme sporunda zirveye çıktı Berlin’deki Paralimpik Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Göğsümüzü kabartarak herkesi sevindirdi...

    Madalyanın diğer yüzü
    Emine Avcu, iki bacağı, bir kolu olmadan dünyaya geldi. 14 yaşında proteze kavuştuktan sonra yürümeyi ve yüzmeyi öğrendi. Engelleri bir bir geçti. Berlin'deki Paralimpik Yüzme Yarışması'na gitti. 150 metrede ilk üçe girdi. Bronz madalyayı ülkemize getirdi. Herkesi sevindirdi.
    25 yaşındaki Emine Avcu, en büyük iki hayalini açıkladı: Olimpiyat madalyası kazanıp gençlere örnek olmak ve mankenlik yapmak istiyorum...
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    Haberler Yaşam Emine Avcu Berlin’deki Paralimpik Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı
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