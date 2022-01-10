Kan donduran olay! Taksici koca oğlunu kucağına aldı eşine 12 el ateş etti...

İstanbul Kağıthane'de 4 çocuk annesi Büşra Y. (26) ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. (31) arasında kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Olay günü Büşra Y.'yi arayan eşi Emre Y., çocuklara yemek götürmek için eve gelmek istediğini söyledi. Büşra Y.'nin kabul etmesi üzerine eve gelen şahıs, yemeği bıraktıktan sonra çocuklardan evden çıkmalarını istedi. 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.'yi kucağına alan Emre Y., koltukta oturan Büşra Y.'ye tabancayla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Bacak ve kollarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın, kanlar içerisine yere yığılarak bilincini kaybetti. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. Çocukları Y.A.Y., K.S.Y. (7) ve U.Ö.'yü (11) alarak geldiği 34 TFB 77 plakalı taksisiyle olay yerinden kaçan saldırgan koca ise Beylikdüzü'nde yakalandı.

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