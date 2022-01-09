Çanakkale Biga'da kan donduran kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi!





5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı. Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti.