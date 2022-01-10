’Dünyanın en saçma binası’ için harekete geçildi





'BÜTÇEMİZDEN HERHANGİ BİR MASRAF YAPMIYORUZ'

Binayı yıkmaya karar verdikten sonra yıkılması yerine restore edilmesi yönünde öneriler geldiğini ifade eden Güngör, "Daha önce bu binanın yıkılmaması, restore edilip daha fonksiyonel getirilmesi noktasında çalışmalar yaptık. Gördük ki, binanın fonksiyonel hale getirilmesi için yapacağımız harcama yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek bir maliyet olduğu için bunun yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burada, kamuoyunda bilindiğinin aksine binanın yıkımı için belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak. Yani biz, binanın yıkımı için bir masraf yapmadığımız gibi aynı zamanda bütçemize de bir katkı sağlıyoruz" diye konuştu.



Başkan Güngör, kent meydanı için çalışmaların devam ettiğini, trafik ve otopark sorununu çözmek için 1500 araçlık otoparkının da olacağı meydanı 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.