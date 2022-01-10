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    • Yaşam
    • 10.01.2022 13:54
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    • 10.01.2022 13:54
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    İETT otobüsü Çekmeköy'de durağa daldı! Facia ucuz atlatıldı

    İstanbul Çekmeköy'de sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü durağa daldı. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, kaza sonrası bölge adeta savaş alanına döndü.

    İETT otobüsü durağa daldı! Facia ucuz atlatıldı

    Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, saat 08.25 sıralarında Kemerdere Köprülü Kavşak durağı Serencebey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgazi-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı.

    Otobüs, bir iş yerinin demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi. İETT otobüsünün durağa daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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    Haberler Yaşam İETT otobüsü Çekmeköy'de durağa daldı! Facia ucuz atlatıldı
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