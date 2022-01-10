Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.01.2022 12:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2022 12:29
    ABONE OL

    Bursa'da çok acı olay! Müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı! 4 itfaiyeci hayatını kaybetti

    Bursa'da gelen ihbar sonrası olay yerine müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan 4 itfaiye yaşamını yitirdi.

    Bursa’da çok acı olay! 4 itfaiyeci hayatını kaybetti

    Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 itfaiye personeli yaşamını yitirdi.

    Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

    Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.

    Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.

    Durumun bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.

    Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KAD-SİS
    Haberler Yaşam Bursa'da çok acı olay! Müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı! 4 itfaiyeci hayatını kaybetti
        SON DAKİKA