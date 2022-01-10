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    • Yaşam
    • 10.01.2022 15:53
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    • 10.01.2022 15:54
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    Doktorun çarptığı emekli hayatını kaybetti! İşte kaza anı

    Ankara'da emekli Mühittin Gündüz (77), yolun karşısına geçerken Dr. Ceyda A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ceyda A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Doktorun çarptığı emekli öldü! İşte kaza anı

    Kaza, 7 Ocak'ta Mamak ilçesi Natoyolu caddesinde meydana geldi. Emekli Mühittin Gündüz'e caddede yolun karşısına geçerken, Dr. Ceyda A.'nın kullandığı otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gündüz, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde, normal hızda seyrettiği sırada aniden yola çıkan Gündüz'ü göremediğini söyledi.

    Şüpheli Ceyda A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
    Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma dosyasında da yer alan görüntüde, Mühittin Gündüz'ün yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu savrulduğu görüldü.
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    Haberler Yaşam Doktorun çarptığı emekli hayatını kaybetti! İşte kaza anı
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