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    • Yaşam
    • 10.01.2022 14:23
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    • 10.01.2022 14:23
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    Barışma isteğini reddeden eski nişanlısını öldürdü

    Toroslar ilçesinde, eski nişanlısıyla barışmak yanına giden şahıs, reddedilince tabancasıyla ateş etti. Vurulan genç kadın ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Barışma isteğini reddeden eski nişanlısını öldürdü

    Kadın cinayetleri hız kesmeden devam ederken, bir örnek de Mersin'den geldi. Toroslar ilçesinde bir süre önce nişanlısıyla ayrılan 24 yaşındaki Barış Can U., barışma isteğiyle Naziye O.'nun (25) yanına gitti.

    REDDEDİLİNCE KURŞUN YAĞDIRDI

    İşten çıkan genç kızın yanına giden şahıs, çıkan tartışma sonrası üzerinde taşıdığı tabancayla 6 el ateş etti.

    Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, olay yerine eski nişanlısı ile barışmak için gittiğini söylediği öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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    Haberler Yaşam Barışma isteğini reddeden eski nişanlısını öldürdü
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