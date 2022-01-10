Barışma isteğini reddeden eski nişanlısını öldürdü

Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, olay yerine eski nişanlısı ile barışmak için gittiğini söylediği öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.