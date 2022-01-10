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    • Yaşam
    • 10.01.2022 16:14
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    • 10.01.2022 16:14
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    Böyle konvoy mu olur? Yol ortasında göbek attılar

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyunda işlek noktalarda zaman zaman durup oynayanlar trafiği felç etti. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

    Düğün konvoyunda trafiği durdurup oynadılar

    Manavgat'ta dün öğle saatlerinde çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyu, trafik akışını olumsuz etkiledi. Konvoydaki onlarca araç klakson çalıp, trafik akışını durdurarak, çevreyi rahatsız etti. Zaman zaman otomobillerinden inenlerin cadde ortasında oynaması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



    SÜRÜCÜLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
    Görüntülere göre, konvoydakiler, kentin işlek bir caddesinde trafik lambasında aracı durdurup, yolda oynadı. Otomobil tavanında oynayanların yanı sıra bazıları da araçtan inerek eğlendi.

    Otomobildeki kişiler zaman zaman araç camından sarkarak ya da motor kaputuna oturarak tehlikeye de davetiye çıkardı. Konvoydakiler daha sonra Manavgat Köprüsü'nde araçlarını durdurup, trafik akışını engelledi.
        KAD-SİS
        Haberler Yaşam Böyle konvoy mu olur? Yol ortasında göbek attılar
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