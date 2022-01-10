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    • Yaşam
    • 11.01.2022 01:58
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    • 11.01.2022 01:58
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    Yer: Bursa İnegöl... Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan dede ve torununa araba çarptı

    Bursa İnegöl'de yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ile torununa otomobil çarptı. Aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    AJANSLAR
    Dede ve torununa araba çarptı! Acı haber...

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde bir otomobil, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ve 5 yaşındaki torununa çarpıp sürükledi.

    O sırada otomobilin ön lastiğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı çocuğu aracın altından çıkardılar.



    AĞIR YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI
    Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dedesi ise kazayı yaralanmadan atlattı.

    Ağır yaralı çocuğa uzun süre kalp masajı yapılsa da hayatta tutunamadı.



    Kazanın ardından otomobilin sürücüsü kadın gözaltına alındı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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