Yer: Bursa İnegöl... Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan dede ve torununa araba çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde bir otomobil, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ve 5 yaşındaki torununa çarpıp sürükledi.
O sırada otomobilin ön lastiğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı çocuğu aracın altından çıkardılar.
AĞIR YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI
Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dedesi ise kazayı yaralanmadan atlattı.
Ağır yaralı çocuğa uzun süre kalp masajı yapılsa da hayatta tutunamadı.