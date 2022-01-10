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    • Yaşam
    • 10.01.2022 17:53
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    • 10.01.2022 17:58
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    Adana'da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı! Ağzından çıktı...

    Adana'da korkunç bir olay yaşandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Seçil Su Çatal isimli 8 yaşındaki küçük çocuk oyun oynadığı inşaat alanında yere düştü. Küçük kızın boğazından saplanan demir çubuk ağzından çıktı. 8 yaşındaki Seçil Su Çatal'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    AJANSLAR
    Küçük kıızn boğazına demir çubuk saplandı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde Seçil Su Çatal isimli 8 yaşındaki küçük çocuk oyun oynadığı inşaat alanında yere düştü. Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı.

    Olay dün 17.30'da Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, demir çubuğun üzerine düştü.

    BOĞAZINDAN SAPLANDI AĞZINDAN ÇIKTI
    Boğazından giren demir çubuk küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su ÇatalCeyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen küçük kızın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

        YOĞUN BAKIMA ALINDI
        Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Adana'da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı! Ağzından çıktı...
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