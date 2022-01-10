Adana'da inşaatta düşen küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı! Ağzından çıktı...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Seçil Su Çatal isimli 8 yaşındaki küçük çocuk oyun oynadığı inşaat alanında yere düştü. Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı.
Olay dün 17.30'da Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, demir çubuğun üzerine düştü.
BOĞAZINDAN SAPLANDI AĞZINDAN ÇIKTI
Boğazından giren demir çubuk küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.