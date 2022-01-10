Isparta'da önce öldürdü ardından hüngür hüngür ağladı! Amca ve yenge detayı ise herkesi şoke etti

KATİL ZANLISI MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Katil zanlısı dün adli işlemleri için karakola götürüldükten sonra bugün sabah saatlerinde amcası Hasan Akyürekli, ve yengesi Ayşegül Akyürekli ile birlikte adliyeye getirildi. Adliyeye getirilirken göz yaşlarına hakim olamayan katil zanlısı Hayri Akyürekli ile amcası ve yengesinin mahkemesi devam ediyor.

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