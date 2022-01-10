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    • Yaşam
    • 10.01.2022 17:58
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    • 10.01.2022 18:04
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    Isparta'da önce öldürdü ardından hüngür hüngür ağladı! Amca ve yenge detayı ise herkesi şoke etti

    Isparta'nın Yakaören köyünde geçtiğimiz gün korkunç bir olay meydana geldi. Bir şahıs 20 yaşındaki genç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardindan 20 yaşındaki genci silahla vurarak öldüren şahıs, amcasının evinde saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandıktan sonra bugün amcası ve yengesi ile birlikte adliyeye sevk edildi.

    İHA
    Önce öldürdü ardından hüngür hüngür ağladı

    Isparta'nın Yakaören köyünde tartıştığı 20 yaşındaki genci silahla vurarak öldüren şahıs, amcasının evinde saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandıktan sonra bugün amcası ve yengesi ile birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı gözyaşlarına hakim olamadı.

    Olay, dün sabah saatlerinde Yakaören köyünde meydana geldi. Dağlık bölgedeki kulübede karşılaşan Hayri Akyürekli ile Ramazan Kurt (20) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Hayri Akyürekli, belinden çıkardığı silahla Kurt'u vurdu.

    Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedini sürükleyerek dere kenarına götürmeye çalışan Hayri Akyürekli, çevredeki vatandaşların onu görmesi üzerine aracı ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan Kurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Yakaören köyünde defnedildi.

        AMCASININ EVİNDE BATTANİYE SARILI BİR HALDE YAKALANDI
        Katil zanlısı Hayri Akyürekli, cinayet işledikten sonra Yakaören köyündeki amcasının evine gitti. Evin çatı kısmında battaniyeye sarılı bir halde saklanan katil zanlısı, JASAT ekiplerinin başarılı çalışması sonrası 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Cinayet sırasında kullandığı silahı ise evin bahçesindeki köpek kulübesine sakladığı öğrenildi.

        AMCA VE YENGE 18 YIL HÜKÜM ALAN BAŞKA BİRİNİ DAHA EVİNDE SAKLAMIŞ
        JASAT ekipleri dün gerçekleşen cinayeti araştırırken, amca ve yenge, uyuşturucu madde temin etme başkasına verme sağlama suçundan 18 yıl hüküm alan cezaevinden kaçan R.K isimli vatandaşı iki buçuk ay evde sakladığı öğrenildi.

        R.K, Jandarmanin dedektifleri olan JASAT ekiplerince cinayet zanlısı Hayri Akyürekli'nin amcasının evinde bulunan ahırda yakalanıp gözaltına alındı. R.K. bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

            KATİL ZANLISI MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
            Katil zanlısı dün adli işlemleri için karakola götürüldükten sonra bugün sabah saatlerinde amcası Hasan Akyürekli, ve yengesi Ayşegül Akyürekli ile birlikte adliyeye getirildi. Adliyeye getirilirken göz yaşlarına hakim olamayan katil zanlısı Hayri Akyürekli ile amcası ve yengesinin mahkemesi devam ediyor.

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            Haberler Yaşam Isparta'da önce öldürdü ardından hüngür hüngür ağladı! Amca ve yenge detayı ise herkesi şoke etti
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