Isparta'da önce öldürdü ardından hüngür hüngür ağladı! Amca ve yenge detayı ise herkesi şoke etti

Isparta'nın Yakaören köyünde tartıştığı 20 yaşındaki genci silahla vurarak öldüren şahıs, amcasının evinde saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandıktan sonra bugün amcası ve yengesi ile birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay, dün sabah saatlerinde Yakaören köyünde meydana geldi. Dağlık bölgedeki kulübede karşılaşan Hayri Akyürekli ile Ramazan Kurt (20) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Hayri Akyürekli, belinden çıkardığı silahla Kurt'u vurdu.
Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedini sürükleyerek dere kenarına götürmeye çalışan Hayri Akyürekli, çevredeki vatandaşların onu görmesi üzerine aracı ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan Kurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Yakaören köyünde defnedildi.