Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı! Saldırgan taksici için karar





Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri taksici hakkında tutanak düzenlemişti. Aracı 15 gün süreyle trafikten men edilen ve 4 bin 70 lira trafik cezası yazılan taksici S.D.'nin şoför kartı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süresiz iptal edilmişti.