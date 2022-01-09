Sağlık savaşçıları eksi 30'da köy köy gezip aşılama yapıyor!

Pandemiyle mücadelede 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu. Omicron varyantı tüm dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri objektiflere yansıdı.
Sabah'ın haberine göre, Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. O kadar soğuk ki 112 Acil Sağlık ambulanslarının harekat halindeyken donduğu anlatılıyor. Bu yüzden sağlık çalışanları araçlar donmasın diye belli aralıklarla sürekli çalıştırıyor. Biz de Göle Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ile birlikte aşı ve filyasyon çalışmalarına katılıyoruz.
Zorlu yollardan geçip Kars sınırındaki köylere ulaşıyoruz. İlk durağımız Esenyayla Köyü, üçüncü doz aşısını vurmak için 82 yaşındaki Zeytun Altun'un evine gidiyoruz. O kadar soğuk ki eve aşı çalışması için giren Doktor Furkan Çelik, hastanın ateşine bakmak için çalışmayan ısıölçer cihazını sobanın üzerine tutuyor. Cihaz ısındıktan sonra çalışmaya başlıyor.