Sağlık savaşçıları eksi 30'da köy köy gezip aşılama yapıyor!

Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Ardahan'da korona sayılarının neredeyse sıfırlandığını söylüyor. Ardahan'a Anjiyo Merkezi istediklerini söyleyen Erkan Özdemir, "Ardahan 100 bin nüfusuyla küçük bir şehir. Bin 400 sağlık çalışanımız ile şehirde ihtiyaçlara cevap vermek için çalışıyoruz. Devlet hastanemiz şehrin ihtiyaçlarına cevap veriyor, ambulans sayımız yeterli. Tek bir isteğimiz tek bir dileğimiz var Ardahan'a Anjiyo merkezi istiyoruz" dedi.

Ardahan'da resmi kurumlar arasındaki sağlıklı iletişimin sayesinde korona virüs ile mücadelede büyük başarıların sağlandığını söyleyen Özdemir, "Ardahan Valisi Hüseyin Öner, valiliğin tüm imkanları ile sağlık çalışanlarına destek oldu. Birlikte canla başla çalıştık. Şehirdeki birici doz aşılama oranını yüzde 90'a çıkarttık. Yaylalarımızdan dağ köylerimize kadar şehrin en ücra noktasına kadar ulaştık" diye konuştu.