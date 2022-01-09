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    • Yaşam
    • 09.01.2022 08:47
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    • 09.01.2022 09:26
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    Hatay'da soğuk hava deposunda yangın

    Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    DHA
    Soğuk hava deposu yandı

    İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Küme Evler Sokak'taki soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Soğuk hava deposu yandı

    Çevrede önlem alınırken, kısa sürede büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

    Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulansa alındı. Yangında tonlarca narenciyenin zarar gördüğü belirtildi. Yangının kısmen kontrol altına alındığı ve müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
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