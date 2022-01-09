Hatay'da soğuk hava deposunda yangın

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Küme Evler Sokak'taki soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.