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    • Yaşam
    • 10.01.2022 05:39
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    • 10.01.2022 05:39
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    Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşte haberin tüm detayları...

    DHA
    Geri dönüşüm fabrikasında yangın faciası

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, söndürme çalışmalarına katılan iki işçi dumandan etkilendi.



    Saat 01.30 sıralarında Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



    Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük'te bulunan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geldi. Bu sırada fabrikada çalışan kişiler de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.



        Alevlerin fabrika bahçesinde bulunan atıklara, sıçramaması için atık malzemeler iş makineleriyle taşınarak başka bir yere götürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan iki fabrika işçisi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslar ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



        FABRİKA KÜLE DÖNDÜ
        Küle dönen fabrikadaki yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        KAD-SİS
        Haberler Yaşam Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı
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