Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, söndürme çalışmalarına katılan iki işçi dumandan etkilendi.
Saat 01.30 sıralarında Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük'te bulunan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geldi. Bu sırada fabrikada çalışan kişiler de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.