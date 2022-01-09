Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı





Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük'te bulunan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geldi. Bu sırada fabrikada çalışan kişiler de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.