Alkollü şüpheli polisten kaçtı direğe çarpıp takla attı!



Araçtan çıkan Berat Ç. ve kadın arkadaşı Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı. Polis kazanın yaşandığı bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişiyi de ayakta tedavi etti.