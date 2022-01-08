Kontrolden çıkan lüks cip bariyerlere çarptı alev aldı! Alkollü sürücü alkolmetreyi üflememek için direndi! Yer: İstanbul

TAKSİYE BİNEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Cipte yolcu olarak bulunan ve polise ifade vermesi gereken bir kişi, kaza yerinden geçen bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Taksiyle olay yerini terk eden kişi telefon ile aranarak ifade vermek üzere Bulgurlu Polis Merkezine çağrıldı.