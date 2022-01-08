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    • Güncel
    • 09.01.2022 06:37
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    • 09.01.2022 06:40
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor... 9-13 Ocak 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurdun birçok bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu raporunda ise özellikle 12 Ocak Çarşamba günü Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte güncel hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz (Hatay dışında) ile Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 16°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 10°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 19°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 14°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 17°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ÇORUM °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ERZURUM °C, -1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

            KARS °C, -1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

            MALATYA °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            VAN °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 12°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 12°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor... 9-13 Ocak 2022
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