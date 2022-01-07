SON DAKİKA: Yılbaşında canlı canlı gömüldüler! İstanbul'da dehşet anları

KENDİ MEZARLARINI KAZDIRDILAR

İki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane civarında gezerken, gri renkli bir araç Ahmet ve Muhammet'in yanına geldi. Araçta apart sahibi ve onun arkadaşı Mücahit B., Fırat A., Güven E. vardı. Yine iddiaya göre Mücahit B., silahla iki arkadaşı ayağından ve omzundan vurduktan sonra araca aldı.