Gece saati korku dolu anlar! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba yerleştirdi





EKİPLERİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırken balkonlarda olup bitebi izleyen vatandaşları da pencerelerden uzak durması yönünde megafonla uyardı.