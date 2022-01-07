Gece saati korku dolu anlar! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba yerleştirdi

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobilinde bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırken balkonlarda olup bitebi izleyen vatandaşları da pencerelerden uzak durması yönünde megafonla uyardı.
FÜNYE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından patlatılan ilk fünye ile bomba düzeneği imha edilemedi. Ekipler tarafından yapılan ikinci denemede bomba fünye ile etkisiz hale getirildi.