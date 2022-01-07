SON DAKİKA: Tüm site apartman ve villalarda zorunlu olacak! Geri dönüşümde önemli karar

TÜRÜNE GÖRE RENKLENDİRME YAPILACAK

Uygulamayla atık biriktirme ekipmanı renginin seçiminde geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için koyu gri, biyobozunur atıklar için kahverengi, cam atıklar için yeşil, plastik atıklar için sarı, metal atıklar için gri, kâğıt atıklar için mavi, kompozit atıklar için turkuaz, bitkisel atık yağ için koyu mavi, atık ilaçlar için beyaz, tekstil atıkları için pembe, atık elektrikli ve elektronik eşyalar için mor renk kullanılacak ya da mevcut biriktirme ekipmanlarında atık türüne uygun renkte etiketleme, giydirme, renklendirme yapılabilecek.