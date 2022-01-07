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    • Yaşam
    • 07.01.2022 11:10
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    • 07.01.2022 11:17
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    Taksiye almayıp küfür eden taksici dakikalarca dayak yedi! Yer: Bayrampaşa

    İstanbul Bayrampaşa'da 3 müşteriyi taksiye almayıp ardından küfür ettiği iddia edilen taksici, öfkeli müşteriler tarafından tekme tokat dayak yedi. Yerde dakikalarca dayak yiyen taksiciye yardım etmek isteyen arkadaşı da tekme ve tokatlardan kaçamadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Taksiye almayıp küfür eden taksici dakikalarca dayak yedi

    Bayrampaşa'da, 3 müşteri kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü.

    O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı.

    İddiaya göre, 3 kişi binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı. Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı. Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darbetmeye başladı.

    O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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