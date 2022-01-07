Taksiye almayıp küfür eden taksici dakikalarca dayak yedi! Yer: Bayrampaşa

O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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