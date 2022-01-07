Marmara'yı esir alan müsilaj kabusu bu kez Mersin'de görüldü! Hem yüzeyde hem de derinde ortaya çıktı

Mersin sahillerinde geçen aylarda özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturmaya başlayan ve daha çok diplerde görülen müsilaj, artık hem kent merkezinde hem de yüzeyde ortaya çıktı.

Tehlikenin boyutlarının giderek büyüdüğü ve Mersin sahillerinin müsilaj tehlikesi altında olduğu uyarısı yapan Prof. Dr. Deniz Ayas, "Müsilaj, sadece Marmara meselesi değil. Marmara'da büyük müsilaj biyomasları oluştu ama sahili olan bütün kentler için böyle bir risk var" dedi.