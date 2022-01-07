Marmara'yı esir alan müsilaj kabusu bu kez Mersin'de görüldü! Hem yüzeyde hem de derinde ortaya çıktı

Mersin sahillerinde geçen aylarda özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturmaya başlayan ve daha çok diplerde görülen müsilaj, artık hem kent merkezinde hem de yüzeyde ortaya çıktı.
Tehlikenin boyutlarının giderek büyüdüğü ve Mersin sahillerinin müsilaj tehlikesi altında olduğu uyarısı yapan Prof. Dr. Deniz Ayas, "Müsilaj, sadece Marmara meselesi değil. Marmara'da büyük müsilaj biyomasları oluştu ama sahili olan bütün kentler için böyle bir risk var" dedi.
Deniz bilimciler, müsilaj tehlikesine dikkat çekmeye devam ediyor. Geçen yıl Marmara Denizini adeta istila etmesiyle Türkiye gündemine oturan müsilajın devam eden bir sorun olduğu uyarısında bulunan bilim insanları, tehlikenin sadece Marmara'yı değil, sahili olan tüm kentleri kapsadığını belirterek, bir an önce önlem alınması ve eylem planlarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
MERSİN'DE MÜSİLAJ YÜZEYE ÇIKTI, RİSK ARTTI
321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin de müsilaj açısından riskli illerin başında geliyor. Daha birkaç ay önce özellikle deniz dibinde yapılan çalışmalar, Mersin'in batısında müsilaj olduğunu ortaya koymuştu. Bugün ise müsilaj artık kent merkezinde sahilde yüzeyde görülmeye başlandı. Uzmanlar, müsilaj tehlikesine karşı bir an önce önlem alınması çağrılarını yinelerken, aksi takdirde Mersin'in büyük bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıyor.