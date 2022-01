Marmara'yı esir alan müsilaj kabusu bu kez Mersin'de görüldü! Hem yüzeyde hem de derinde ortaya çıktı

"MERSİN KÖRFEZİNDE HER YIL MÜSİLAJ OLUŞUYOR"

Bir an önce önlem alınması gerektiğinin altını çizen Ayas, "Geçen sene de biz bunu dile getirdik. Bu, sadece Marmara meselesi değil. Marmara'da büyük müsilaj biyomasları oluştu ama sahili olan bütün kentler için böyle bir risk var. Mersin körfezinde bir doğal fenomen olarak her yıl müsilaj, dip müsilajı ya da yüzey müsilajı şeklinde oluşuyor. Burada en önemli şey; azot, fosfor gibi besleyici tuzların deniz ortamında bulunması, müsilaj oluşturan canlı gruplarının bu besin elementlerini kullanarak biyomaslarını artırması ve görünür hale gelmesi. Müsilaj, glikoprotein yapısında organik bir madde ama müsilajın oluşması bize orada kirlenmenin olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.