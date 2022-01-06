FETÖ'nün işlediği çifte cinayette şüpheli Namık E. tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne 2 yıl önce atanan Veysal Tipioğlu, özellikle faili meçhul ve kayıp dosyalarının çözüme kavuşturulması amacıyla, ilgili müdürlük ve büroya talimatlarda bulundu. Tozlu raflardaki dosyaları bir bir indirerek, yeniden ele alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro dedektifleri, 7 ile 22 yıl önce işlenmiş olan 14 ayrı cinayet ve kayıp dosyasını yapmış oldukları başarılı çalışmalar ile çözüme kavuşturdu.
Çözülmesine imkansız gözüyle bakılan, faili meçhul dosyaları, yeniden ele alarak, olay tarihinde ifade veren tanık ve şüphelileri yeniden dinleyen, eski verileri günümüz teknolojisi birleştiterek araştıran Kocaeli Polisi, savcılık tarafından özel görevlendirildiği 17 yılık bir dosyayı daha çözüme kavuşturdu.
SAVCILIK ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRDİ
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, 15 Aralık 2005 tarihinde, Jandarma bölgesinde bulunan ve hala jandarma sorumluluk sahasında yer alan İzmit Sepetçiler Köyü mevkiinde işlenen çifte cinayet dosyasının, yeniden açılarak değerlendirilmesi için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdi. Kireç Ocakları mevkiinde çok sayıda mermi ile öldürülen ve olay tarihinde 43 yaşında olan Hasan Hallaç ile olay tarihinde 35 yaşında olan Süleyman Acar isimli İstanbullu iş insanlarının dosyası Asayiş Şube Müdürlüğünün başarılı ekibi tarafından yeniden açıldı.