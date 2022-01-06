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    • Yaşam
    • 07.01.2022 01:25
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    • 07.01.2022 01:25
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    Manisa'da 4 saatlik bekleyişin ardından sevinç çıktı! Kaybolan çocuk samanlıkta bulundu

    Manisa'da 7 yaşındaki çocuk bir anda ortadan kayboldu. Çocuğun bulunamaması üzerine ailesi jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. 4.5 saat aranan çocuk samanlıktan çıktı.

    İHA
    Kaybolan çocuk samanlıkta bulundu

    Manisa'nın Gördes ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 7 yaşındaki çocuk, yaklaşık 4 buçuk saat sonra jandarma ekiplerince evlerinin yakınlarındaki samanlıkta bulundu.

    Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesi'nde yaşayan Ö.K. (52), 7 yaşındaki oğlu M.A.K'nın dün saat 17.30 sıralarında evden habersizce ayrılması üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine mahalleli ve jandarma ekipleri arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kayıp M.A.K, yaklaşık 4 buçuk saat sonra evlerinin yakınlarındaki bir samanlıkta bulundu.

    Sağlık durumunun iyi olduğu belietilen M.A.K. jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi. Oğullarına kavuşan aile büyük mutluluk yaşadı.

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