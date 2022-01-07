Bursa'da tornavidalı gaspçıyı yaralayarak ölümüne neden olan Enes Kör tutuklandı! Annesinin sözleri yürek dağladı

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Enes Kör (21), aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı süper marketin deposuna giderken, iddiaya göre elindeki tornavida ile yolunu kesip cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu (31) yaralayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan Enes Kör, cezaevine gönderilirken, oğlunun bir karıncayı dahi incitmeyeceğini söyleyen anne Zakire Çobanoğlu (53), "Çocuğumun başına böyle bir olay gelmesini hiç istemezdim. Çocuğumun sabah kahvaltısını hazırladım. Kahvaltısını yapıp işe gitmek için evden çıktı. 5 dakika sonra eve geri geldi. Şok halindeydi. Biz de şaşırdık. Oğlumu öldürmekle tehdit etmiş. Onun da ölmesini istemezdim. Ama kendini savunmasa benim oğlum ölecekti. Aynı Kadir Şeker olayı gibi oldu. Maalesef televizyonlardan izlediğimiz olay, benim oğlumun da başına geldi. Benim oğlum katil olamaz" dedi.