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    Bursa'da tornavidalı gaspçıyı yaralayarak ölümüne neden olan Enes Kör tutuklandı! Annesinin sözleri yürek dağladı

    Bursa’da yolunu kesip cep telefonunu isteyen Erkan Aysu’yu bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Enes Kör, cezaevine gönderildi. Gözü yaşlı anne, “Aynı Kadir Şeker olayı gibi oldu. Oğlum kimseye zarar veremez” dedi.

    Kadir şeker gibi!

    Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Enes Kör (21), aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı süper marketin deposuna giderken, iddiaya göre elindeki tornavida ile yolunu kesip cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu (31) yaralayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan Enes Kör, cezaevine gönderilirken, oğlunun bir karıncayı dahi incitmeyeceğini söyleyen anne Zakire Çobanoğlu (53), "Çocuğumun başına böyle bir olay gelmesini hiç istemezdim. Çocuğumun sabah kahvaltısını hazırladım. Kahvaltısını yapıp işe gitmek için evden çıktı. 5 dakika sonra eve geri geldi. Şok halindeydi. Biz de şaşırdık. Oğlumu öldürmekle tehdit etmiş. Onun da ölmesini istemezdim. Ama kendini savunmasa benim oğlum ölecekti. Aynı Kadir Şeker olayı gibi oldu. Maalesef televizyonlardan izlediğimiz olay, benim oğlumun da başına geldi. Benim oğlum katil olamaz" dedi.



    TUTUKLANDI
    5 Şubat akşamı, Selçuklu'da Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti parkta tartışmaya başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da tornavidalı gaspçıyı yaralayarak ölümüne neden olan Enes Kör tutuklandı! Annesinin sözleri yürek dağladı
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