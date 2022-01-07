Besici İzzet Çolak sanal gerçeklik gözlükleriyle süt verimini arttırdı





ELDE VAR MUCİZE

Batman'da Müzeyyen bebek, 26 haftalık doğdu. Ağırlığı 560 gram, boyu bir avuçtu. Tam 105 gün yoğun bakımda durdu. Hayata tutundu.



TUTKAL ZEHİRLEDİ

Bursa'da mobilya işçisi Tunay E. (43), şişedeki tutkalı su zannetti. Hepsini kafaya dikti. Zehirlendi.



YUVASINI YAPTILAR!

Bakırköy'de engelli Hınkaper Marik, internetteki tuzağa kandı. Ev sahibi olmak isterken 49 bin TL kaptırdı.



SU ŞİŞESİ ÖLDÜRÜYORDÜ

Bursa'da, su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı yanlışlıkla içen mobilya fabrikasında çalışan işçi Tunay E. (43), fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tuncay E.'nin arkadaşl Ö. Y, "Yapıştırıcı galiba su şişesi içinde bulunuyordu. Maalesef ölüme davetiye çıkarılmış. Ancak arkadaşımızın durumu iyiye gidiyor" dedi.



KATİL ÇIKABİLİR

Nüfusu hızla yaşlanan Kanada'nın artan işgücü ihtiyacı için önümüzdeki iki yılda 800 bini aşkın göçmene kapılarını açmayı planladığını açıklamasının ardından göçmenlik danışmanları, bazı uyarılarda bulundu. Kanada'da yaşayacak olan kişilerin bazılarının suçlu olabileceği ve araştırmanın iyi yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Geçen yıl bazı göçmenlerin, cinayetten aranan kişiler olduğu ortaya çıkmıştı.



BİR DÜNYA VAKA

İtalya'da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirildi.

Belçika'da 27 bin vaka çıktı.

İskoçya'da hastalar için toplama kampı gündemde...

Fransa vaka rekoru kırdı: Bir günde 332 bin 252 pozitif!

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