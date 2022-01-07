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    Besici İzzet Çolak sanal gerçeklik gözlükleriyle süt verimini arttırdı

    Besici İzzet Çolak, teknolojiyi ahıra taşıdı. İneklerine sanal gerçeklik gözlüğü taktı. Merada otladığını sanan hayvanların verimi arttı! İşte sizler için derlediğimiz 7 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Möö’htesem buluş

    Aksaray'da yaşayan İzzet Çolak, 2018'de besiciliğe başladı. Önce klasik müzik dinleterek ineklerin süt verimini artırdı. Ardından Rusya'dan uygulanan yöntemi deneyerek iki ineğine sanal gerçeklik gözlüğü taktı. Ahırda otlarken gözlükler sayesinde uçsuz bucaksız çayırlarda gezen ineklerin verimi arttı! İkisi de ortalama 27 litre süt vermeye başladı! Çolak, "Bu gözlükler hayvanlara duygusal anlamda iyi geliyor. Sütün kalitesi ve miktarı artıyor. 10 sanal gerçeklik gözlüğü daha sipariş ettik. Eğer onlarda da başarılı olursak tüm ineklerimiz için sipariş edeceğiz" açıklaması yaptı.



    YOĞUN BAKIN
    Covid-19, mutasyona uğradı. Omicron adı verilen yeni varyant, dünyaya yayıldı. Türkiye'de de vaka sayıları 70 bine yaklaştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran'ın sözleriyle panik yarattı: Ülkemizdeki vakaların yüzde 50'si İstanbul'da. Yakın zamanda diğer illerde de rakamlar yükselecek. Servisler, aciller ve yoğun bakımlar dolu. Herkes hatırlatma dozunu olsun. Maske ve mesafe kurallarına uysun. (Gül KİREKLO)



    'NASA' YANİ
    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, tarihe geçti. Evrenin derinliklerini inceleyecek James Webb Uzay Teleskobu'nu 24 Aralık'ta uzaya gönderdi. Değeri 10 milyar dolar olan teleskop, şimdiye kadar 1.6 milyon kilometre yol kat etti! İlk yıldızlar ve galaksilerden gelen ışığı yakalamaya çalışacak olan James Webb, aynalarını başarıyla yerleştirildi. Teleskobu gölgede tutacak güneş kalkanları da devreye girdi. Proje yöneticisi Bill Ochs, "Bu büyük bir an" dedi.



        KAPLAN PENÇESİ
        ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın arkadaşı olan ve 18 yaşından küçük Virginia Giuffre'ye tecavüzle suçlanan Prens Andrew'e kötü haber geldi. Yargıç Judge Lewis Kaplan, Giuffre'in 500 bin dolar karşılığında dava açmayacağına dair yaptığı iddia edilen sözleşmeyi kabul etmedi. Andrew'in ceza alabileceği belirtildi. Bunun üzerine Prens Andrew'in davadan vazgeçmesi için Giuffre ile anlaşmak istediği, hatta yüklü miktarda para verebileceği iddia edildi.



        GÜRCAN'A 20 YIL
        Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan Gürcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



        AŞIRI TEDBİR
        Sırp tenisçi Novak Djokovic, Açık Tenis Turnuvası'nda 9 kez şampiyon oldu. Önceki gün turnuva için yine Avustralya'ya uçtu. Ancak COVİD-19 aşısı olmadığı için ülkeye alınmayınca şoke oldu!



            BİR ANLIK HATA
            Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Dağı'na yola çıkan öğrencileri taşıyan midibüs devrildi. İhbar sonrası kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazada sürücü Özkan Suruç ile 20 üniversite öğrencisi yaralanırken, kulüp üyesi Hilal Sıka hayatını kaybetti. Sıka'nın cansız bedeni ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya bir anlık dalgınlığın neden olduğu iddia edildi.



            GERÇEK DOST!
            Mardin'de motorlu taşıtların giremediği dar ve merdivenli sokaklarda çöplerin toplanmasında kullanılan eşekler bir kez daha gündeme geldi. Ancak bu kezi güzel bir detayla. Uzun yıllardır görev yapan 'Dost' adlı eşek, geçen hafta emekliliğe ayrıldı. HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen Dost, yeni yuvasında arkadaşlarıyla mutluluğu objektife yansıdı. HAYTAP Bursa temsilcisi Emre Demir, "Görmüş olduğunuz eşeğimiz Mardin'den geldi. Uzun yıllardır orada çöp için kullanılıyormuş. Yaşadığı şartlar uygun değildi. Şu anda 'Dost' bizimle ve arkadaşları ile yaşıyor" dedi.



            520 SEVGİSi!
            Çin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir kadın, evcil köpeği için 23 Aralık'ta 520 drone kiralayarak görsel şölen düzenledi. Drone'lar için 100 bin yuan (yaklaşık 215 bin TL) ödendi. Drone'larla havaya "Doudou'nun 10. doğum günü kutlu olsun" yazıldı. Daha sonra doğum günü pastası ve hediye kutusu oluşturuldu. Cihazların sayısı bir rastlantı değil. Hong Kong merkezli South China Morning Post, Çincede "520" ve "Seni seviyorum" ifadelerinin telaffuzunun benzediğine dikkat çekildi.



                TEHLİKELİ KONTEYNER
                Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan gemiden park sahasında düşen dinamit yüklü konteyner, 4 günlük çalışma sonucu dalgıç ekiplerince çıkarıldı. Limana getirilen konteyner, yetkililere teslim edildi. Yetkililer, çok risli bir çalışmanın başarıyla tamamlandığını söyledi.



                109 MİLYON DEVRETTİ
                6 Bilen çıkmayınca 108 milyon 759 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 320'şer lira, 4 bilenler 461'er lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş alacak.



                YAVRUMU KAÇIRDILAR
                Antalya'da 14 yaşındaki J.G, 5 gün gün önce markete gitti. Bir daha eve dönmedi. Ailesi, genç kızın kaçırıldığını söyledi: Hasmımız olan anneoğul, kızımızı alıkoyuyor. Bizi de tehdit ediyor.



                    ELDE VAR MUCİZE
                    Batman'da Müzeyyen bebek, 26 haftalık doğdu. Ağırlığı 560 gram, boyu bir avuçtu. Tam 105 gün yoğun bakımda durdu. Hayata tutundu.

                    TUTKAL ZEHİRLEDİ
                    Bursa'da mobilya işçisi Tunay E. (43), şişedeki tutkalı su zannetti. Hepsini kafaya dikti. Zehirlendi.

                    YUVASINI YAPTILAR!
                    Bakırköy'de engelli Hınkaper Marik, internetteki tuzağa kandı. Ev sahibi olmak isterken 49 bin TL kaptırdı.

                    SU ŞİŞESİ ÖLDÜRÜYORDÜ
                    Bursa'da, su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı yanlışlıkla içen mobilya fabrikasında çalışan işçi Tunay E. (43), fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tuncay E.'nin arkadaşl Ö. Y, "Yapıştırıcı galiba su şişesi içinde bulunuyordu. Maalesef ölüme davetiye çıkarılmış. Ancak arkadaşımızın durumu iyiye gidiyor" dedi.

                    KATİL ÇIKABİLİR
                    Nüfusu hızla yaşlanan Kanada'nın artan işgücü ihtiyacı için önümüzdeki iki yılda 800 bini aşkın göçmene kapılarını açmayı planladığını açıklamasının ardından göçmenlik danışmanları, bazı uyarılarda bulundu. Kanada'da yaşayacak olan kişilerin bazılarının suçlu olabileceği ve araştırmanın iyi yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Geçen yıl bazı göçmenlerin, cinayetten aranan kişiler olduğu ortaya çıkmıştı.

                    BİR DÜNYA VAKA
                    İtalya'da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirildi.
                    Belçika'da 27 bin vaka çıktı.
                    İskoçya'da hastalar için toplama kampı gündemde...
                    Fransa vaka rekoru kırdı: Bir günde 332 bin 252 pozitif!

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                    Milli savaş uçağı için büyük gün
                    Haberler Yaşam Besici İzzet Çolak sanal gerçeklik gözlükleriyle süt verimini arttırdı
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