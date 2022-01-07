Besici İzzet Çolak sanal gerçeklik gözlükleriyle süt verimini arttırdı

Aksaray'da yaşayan İzzet Çolak, 2018'de besiciliğe başladı. Önce klasik müzik dinleterek ineklerin süt verimini artırdı. Ardından Rusya'dan uygulanan yöntemi deneyerek iki ineğine sanal gerçeklik gözlüğü taktı. Ahırda otlarken gözlükler sayesinde uçsuz bucaksız çayırlarda gezen ineklerin verimi arttı! İkisi de ortalama 27 litre süt vermeye başladı! Çolak, "Bu gözlükler hayvanlara duygusal anlamda iyi geliyor. Sütün kalitesi ve miktarı artıyor. 10 sanal gerçeklik gözlüğü daha sipariş ettik. Eğer onlarda da başarılı olursak tüm ineklerimiz için sipariş edeceğiz" açıklaması yaptı.
YOĞUN BAKIN
Covid-19, mutasyona uğradı. Omicron adı verilen yeni varyant, dünyaya yayıldı. Türkiye'de de vaka sayıları 70 bine yaklaştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran'ın sözleriyle panik yarattı: Ülkemizdeki vakaların yüzde 50'si İstanbul'da. Yakın zamanda diğer illerde de rakamlar yükselecek. Servisler, aciller ve yoğun bakımlar dolu. Herkes hatırlatma dozunu olsun. Maske ve mesafe kurallarına uysun. (Gül KİREKLO)
'NASA' YANİ
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, tarihe geçti. Evrenin derinliklerini inceleyecek James Webb Uzay Teleskobu'nu 24 Aralık'ta uzaya gönderdi. Değeri 10 milyar dolar olan teleskop, şimdiye kadar 1.6 milyon kilometre yol kat etti! İlk yıldızlar ve galaksilerden gelen ışığı yakalamaya çalışacak olan James Webb, aynalarını başarıyla yerleştirildi. Teleskobu gölgede tutacak güneş kalkanları da devreye girdi. Proje yöneticisi Bill Ochs, "Bu büyük bir an" dedi.