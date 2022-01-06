Son dakika: Muş Bulanık'ta deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Muş son depremler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.35'te merkez üssü Muş Bulanık olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Bulanik (Mus) Tarih-Saat : 06.01.2022, 23:35:25 TSİ Enlem : 38.9531 N Boylam : 42.0046 E Derinlik : 24.44 km" bilgilerine yer verdi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.06 23:35:24 38.9787 42.0043 1.7 -.- 3.7 3.8 GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.06 23:24:37 39.0115 26.5252 9.1 -.- 3.3 3.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.06 22:42:18 39.0265 26.5168 10.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.06 22:21:37 38.9888 42.0673 12.8 -.- 1.6 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.06 21:21:13 38.8673 25.9783 7.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.06 20:44:50 37.6735 35.8775 22.3 -.- 2.1 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2022.01.06 18:59:43 37.9052 26.9532 2.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.06 18:16:31 38.9718 41.9903 5.0 -.- 3.0 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel