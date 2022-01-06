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    • Yaşam
    • 06.01.2022 23:47
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    • 07.01.2022 00:01
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    Son dakika: Muş Bulanık'ta deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Muş son depremler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.35'te merkez üssü Muş Bulanık olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Muş’ta deprem!

    Muş son depremler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.35'te merkez üssü Muş Bulanık olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Bulanik (Mus) Tarih-Saat : 06.01.2022, 23:35:25 TSİ Enlem : 38.9531 N Boylam : 42.0046 E Derinlik : 24.44 km" bilgilerine yer verdi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.01.06 23:35:24 38.9787 42.0043 1.7 -.- 3.7 3.8 GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel

    2022.01.06 23:24:37 39.0115 26.5252 9.1 -.- 3.3 3.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.01.06 22:42:18 39.0265 26.5168 10.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.01.06 22:21:37 38.9888 42.0673 12.8 -.- 1.6 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel

    2022.01.06 21:21:13 38.8673 25.9783 7.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

    2022.01.06 20:44:50 37.6735 35.8775 22.3 -.- 2.1 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

    2022.01.06 18:59:43 37.9052 26.9532 2.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.01.06 18:16:31 38.9718 41.9903 5.0 -.- 3.0 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel

        2022.01.06 18:06:58 39.0827 28.9765 9.4 -.- 2.1 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel

        2022.01.06 15:22:51 37.8955 26.9158 6.7 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2022.01.06 13:52:37 37.9767 34.7565 0.0 -.- 1.4 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel

        2022.01.06 13:43:14 36.1433 33.5548 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

        AFAD DEPREMLER
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