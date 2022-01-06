Yüzlerce güvenlik kamerası tek tek tarandı! İşte Zeytinburnu'ndaki satırlı katilin son görüntüsü

Son dakika haberi... İstanbul Topkapı'da yeşillik alanda cansız bedeni bulunan Murat Keskinbıçkı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, yüzlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu ulaşılan katil zanlısı İsmail A. yakayı ele verdi. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen İsmail A. tutuklandı. Demir parmaklıkların ardına konulan şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'ndeki bir parkta 27 Aralık 2021 saat 05:30 sıralarında başına satırla vurularak öldürülmüş bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler cinayete kurban giden şahsın 52 yaşındaki Murat Keskinbıçkı olduğunu belirledi.
Cinayet Büro Ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
BENZER KAVGALAR ETMİŞ
Yapılan çalışmaların devamında görüntülerden parka giriş yapan şahıslar tek tek tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda parka gelen ve zaman zaman insanlarla 'ne bakıyorsun, bana mı bakıyorsun, sana gıcık oldum' gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.