Yüzlerce güvenlik kamerası tek tek tarandı! İşte Zeytinburnu'ndaki satırlı katilin son görüntüsü





(ÖLEN MURAT KESKİNBIÇKI)

"BENDE KESİNLİKLE SATIR YOKTUR"

Sorgusunun devamında satırın inşaat malzemesi olmadığı kasaplık mesleği ile uğraşanlarda bulunabileceği, kendisinin satırı ne şekilde aklına getirdiği sorulduğunda ise, "Ben diğer eşyaları orada saklıyorlar diye öyle düşündüm. Bende kesinlikle satır yoktur. Ağabeyimin neden iftira attığını bilmiyorum. Aramızda miras davası vs. gibi herhangi bir husumet söz konusu değildi. Ben olay nedeniyle ölen şahsı tanımam. Her ne kadar kameralarda tespit edilen şahsın olay günü üzerinde bulunan kıyafetler benim ikametimde ele geçmişse de bu kıyafetlerin bahçemize atıldığını düşünüyorum. Kıyafetler bana ait değildi. Bana daha önce 50-60 kişi saldırmıştı. Belki onlar kıyafetleri atmış olabilirler" ifadelerini kullandı. Kendisine saldırdığını iddia ettiği kişilerin kendisine fiziki bir zararı olmayacak kıyafetleri neden bahçeden içeri attıkları hatırlatıldığında, "Onlar beni sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum. Ben suçu işlemedim. Görüntülerde yer alan şahıs ben değilim. Hakkımda yapılan tespiti kabul etmiyorum." dediği öğrenildi. İsmail A'nın abisi Ersin A. ifadesinde, "Kardeşimin odasında satır buldum. Kimseye zarar vermesin diye çöp konteynırına attım" dedi.