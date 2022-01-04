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    • Yaşam
    • 04.01.2022 17:10
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    • 04.01.2022 17:10
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    Tanımadığı adamı parkta satırla katletti! Elini kolunu sallaya sallaya evine gitti! Yer: Zeytinburnu

    Samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz cinayetinin bir benzeri de İstanbul'da yaşandı. Zeytinburnu'nda bulunan parkta oturan Murat Keskinbıçkı, hiç tanımadığı İsmail A. tarafından başına satırla vurularak öldürüldü.

    Tanımadığı adamı satırla katletti! Kan donduran cinayet

    Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'ndeki bir parkta 27 Aralık 2021 saat 05:30 sıralarında başına satırla vurularak öldürülmüş bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler cinayete kurban giden şahsın 52 yaşındaki Murat Keskinbıçkı olduğunu belirledi. Cinayet Büro Ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    BENZER KAVGALAR ETMİŞ
    Yapılan çalışmaların devamında görüntülerden parka giriş yapan şahıslar tek tek tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda parka gelen ve zaman zaman insanlarla 'ne bakıyorsun, bana mı bakıyorsun, sana gıcık oldum' gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.



    EVİNDE KAN İZLİ KIYAFETLER
    Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Polis kriminal laboratuarına gönderildi.

    SAMURAY KILIÇLI KATİL GİBİ
    Parkta satırla işlenen vahşi cinayet akıllara Ataşehir'de hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla yol ortasında katledilen Başak Cengiz cinayetini akıllara getirdi. Polis soruşturmasına göre bu olayda da İsmail A., hiç bir sebep yokken parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı öldürdü.

    SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
    Poliste yapılan sorgusunda zaman zaman çelişkili ifadeler veren şüpheli İsmail A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Tanımadığı adamı parkta satırla katletti! Elini kolunu sallaya sallaya evine gitti! Yer: Zeytinburnu
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