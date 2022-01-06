Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü! O anlar saniye saniye kaydedildi

Takla atan otomobilde bulunan, Hüseyin Okay, Cumali Çiftçi ve Mehmet Timorçin otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.