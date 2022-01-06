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    • Yaşam
    • 06.01.2022 16:33
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    • 06.01.2022 16:33
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    Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü! O anlar saniye saniye kaydedildi

    İstanbul Beyoğlu'nda yolcu almak için duran taksiye, aşırı hız yapan bir otomobil arkadan çarparak takla attı. Taksiye binmek için o sırada kapısını açan turist ölümden döndü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü

    Beyoğlu'nda yolcu almak için duran ticari taksiye, aşırı hız yapan otomobil arkadan çarparak takla attı. Ticari taksiye binmek için kapısını açan turist ise ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Okay idaresindeki 34 DNJ 294 plakalı otomobilin, yolcu almak için duran Sinan Topçu idaresindeki 34 TKE 57 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

    Takla atan otomobilde bulunan, Hüseyin Okay, Cumali Çiftçi ve Mehmet Timorçin otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



    TURİST ÖLÜMDEN DÖNDÜ
    Görüntülerde, yolcu almak için duran ticari taksiye çarpan otomobilin takla atması ve taksiye binecekken ölümden dönen kadın turistin şok yaşadığı görülüyor. Kazayı görenler bir yandan sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir yandan da şok geçiren kadın turistle ilgileniyor. Su verilen turistin uzun süre şoku atlatamadığı ve kendine geldikten sonra olay yerinden ayırıldığı kamera yansıyor.

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    Haberler Yaşam Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü! O anlar saniye saniye kaydedildi
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