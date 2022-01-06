Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar





Kıyıya vuran dalgaları fotoğrafın arka planında görmek isteyenler gelen yüksek dalgalarla ıslandı. Yükselen dalgalar ve fotoğraf çekilen vatandaşların eğlenmesi drone ile havadan görüntülendi.





"KIŞ AYINA GÖRE GAYET SICAK"

Sahil kenarında yükselen dalgalarla fotoğraf çekilen bir vatandaş, "Geziyoruz. Hava güzel değerlendiriyoruz. Kış ayına göre gayet sıcak. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Biraz da rüzgar var. Feribota da bineceğiz" dedi.