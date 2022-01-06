Ağrı'daki vatandaşlar atlarını battaniyeyle sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar

At arabacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Halef Aslankılıç, kış mevsiminin Ağrı'da çok sert geçtiğini ve bu nedenle ekmek kapısı olan atları soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardıklarını söyleyerek, "Sabah 7 buçukta geliyoruz. İş olursa çalışıyoruz. Atları getirip burada bağlıyoruz. Çok soğuk olduğunda biz de kahveye gidip oturuyoruz. Hava çok soğuk, insan donuyor. Bu yüzden çok zorlanıyoruz. Atlara yem ve arpa yediriyoruz. Arpa vermezsek atlar donar. Kışın çok soğuk olduğu için atların üzerini battaniye ile örtüyoruz" dedi.

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